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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach

Im Zeitraum vom 17.07.2026 12:00 Uhr bis zum 25.07.2026 19:40 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Restaurant am Marktplatz in Medebach einzubrechen. Es konnten sowohl an der Haupteingangstür der Örtlichkeit als auch an der Seitentür Hebelspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es augenscheinlich nicht, das Restaurant zu betreten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Zwischen dem 25.07.2026 17:00 Uhr und dem 27.07.2026 17:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Schönheitssalon in der Langen Wende in Arnsberg-Neheim. Die Inhaberin kontaktierte die Polizei, nachdem sie feststellte, dass die Tür nur schwerfällig aufzuschließen war. Es konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die unbekannten Tätern haben das Objekt nicht betreten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

Am 27.07.2026 gegen 07:30 erhielt die Polizei Schmallenberg Kenntnis über einen Einbruch auf einem Baustellengelände auf der L914 zwischen Rimberg und Oberhenneborn in Schmallenberg. Demnach betraten zwischen dem 24.07.2026 16:00 Uhr und dem 27.07.2026 07:00 Uhr bislang unbekannte Täter das Baustellengelände und brachen das Vorhängeschloss eines Containers auf. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Container sowie eine auf dem Gelände freistehende Rüttelplatte.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 0291/9020-3811 in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

 
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