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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Meschede (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2026, um 09:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Hückeler Höhe in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Brilon parkte rückwärts aus seiner Parklücke aus und touchierte dabei ein geparktes Auto, welches sich hinter ihm befand. Der 61-Jährige bemerkte den Schaden erst, als er wieder zu Hause war und kontaktierte daraufhin die Polizei. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem geparkten Fahrzeug. Dieses wurde vermutlich an der linken Heckseite beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um ein graues Auto - ggf. einen VW T-Roc. Der Halter des Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-9020-3411 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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