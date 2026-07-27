Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Samstag, den 25.07.2026, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18:50 Uhr und 20:40 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Lägge in Arnsberg-Herdringen ein. Die Täter verschafften sich über ein ebenerdiges Fenster gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlten diverse Schränke. Eine genaue Übersicht über die gestohlenen Gegenstände liegt derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90290-3211 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Am 26.07.2026 um 23:04 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen versuchten Einbruch im Hohlweg in Arnsberg. Eine Nachbarin beobachtete, wie zwei dunkel gekleidete bislang unbekannte Tatverdächtige sich einem Einfamilienhaus nährten. Die Tatverdächtigen kletterten auf den Balkon des Hauses und versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei Eintreffen der Polizei konnten Hebelspuren an der Balkontür festgestellt werden. Den Tatverdächtigen gelang es augenscheinlich nicht, das Objekt zu betreten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90290-3211 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Im Zeitraum vom 18.07.2026 09:00 Uhr bis zum 25.07.2026 16:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Franz-Abel-Weg in Arnsberg-Hüsten ein. Es wurden Hebelspuren an einem ebenerdigen Fenster festgestellt und die Terassentür des Objekts stand offen. Die Täter durchwühlten das Objekt und entwendeten zwei Geldkassetten. Im Wohnzimmer konnte ein Hebelwerkzeug sichergestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90290-3211 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Im Zeitraum vom 23.07.2026 08:30 Uhr bis zum 25.07.2026 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wennigloher Straße in Alt-Arnsberg. Ein Nachbar stellte fest, dass die Terassentür des Objekts offenstand. Die Eigentümer des Objekts befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub und meldeten die offenstehende Tür an die Polizei. An der Terassentür konnten Hebelmarken festgestellt werden. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten technisches Equipment.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90290-3211 in Verbindung zu setzen.

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