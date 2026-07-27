Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit PKW

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 25.07.2026, kam es gegen 09:38 Uhr zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad auf der Rumbecker Straße in Arnsberg. Die 69-jährige Fahrerin des PKW beabsichtigte, in eine Grundstückseinfahrt einzufahren, um dort zu wenden. Dabei übersah sie einen 63-jährigen Radfahrer, der ihr entgegenkam. Der Radfahrer stieß zuerst gegen die Motorhaube des PKW und anschließend mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Danach fiel er schwer verletzt auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell