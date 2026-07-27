Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Jugendlicher nach Sturz im Bikepark schwer verletzt
Winterberg (ots)
Gestern gegen 10:55 Uhr stürzte ein 13-jähriger Mountainbikefahrer während er einen Trail im Bikepark Winterberg befuhr. Der Jugendliche befuhr den Trail mit seinem Vater als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.
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