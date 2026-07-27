POL-HSK: Jugendlicher nach Sturz im Bikepark schwer verletzt

Sundern (ots) - Am Sonntag, den 26.07.2026 kam es gegen 19:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L687 zwischen Sundern-Allendorf und Sundern-Hagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 35-Jährige mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Grünstreifen und kollidierte mit der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs mit einem Baum. Dabei wurde die Fahrerin schwer ...

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