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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 35-Jährige wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026 kam es gegen 19:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L687 zwischen Sundern-Allendorf und Sundern-Hagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 35-Jährige mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Grünstreifen und kollidierte mit der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs mit einem Baum. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme kam ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Hochsauerlandkreis zum Einsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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