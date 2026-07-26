Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vorfall auf Flugplatz

Brilon (ots)

Am 25.07.2026, gegen 16:13 Uhr, querte ein 44-jähriger Landwirt aus Brilon mit seinem Traktor bei laufendem Flugbetrieb die Start- und Landebahn des Flugplatzes am Thülener Bruch, um zu seinen angrenzenden Weideflächen zu gelangen. Dadurch musste ein sich zeitgleich im Landeanflug befindliches Segelflugzeug in einem anderen Bereich des Flugplatzes notlanden. Glücklicherweise kam es bei dem Vorfall zu keinen Personen- oder Sachschäden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde informiert.

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