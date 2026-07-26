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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Arnsberg (ots)

Am 25.07.2026, gegen 09:38 Uhr, wendete eine 69-jährige Frau aus Arnsberg ihren VW auf der Rumbecker Straße in Alt-Arnsberg. Dabei stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Fahrradfahrer aus Arnsberg zusammen. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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