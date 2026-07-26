Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 18.-25.07. drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Franz-Abel-Weg in Hüsten ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt ins Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie mehrere Geldkassetten mit Bargeld. Zudem ließen sie das vermutliche Hebelwerkzeug im Haus zurück. Am 25.07.26, im Zeitraum zwischen 18:50 und 20:40 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Lägge" in Herdringen. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten diversen Schmuck. Am 25.07.2026 beobachtete eine Zeugin gegen 23:00 Uhr in Alt-Arnsberg in der Von-Bernuth-Straße zwei verdächtige Personen, die über eine Mauer sprangen und sich zur Rückseite des Hauses begaben. Kurze Zeit später hörte sie "Knackgeräusche" und informierte die Polizei. Beim zeitnahen Eintreffen der Polizeibeamten hatten die Täter das Grundstück bereits wieder verlassen. Da sich die Hausbewohner im Urlaub befinden, können bislang keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen. An allen Örtlichkeiten erschien die Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Weitere Zeugen, die ebenfalls Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen im Bereich der Tatorte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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