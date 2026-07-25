POL-HSK: betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 16:09 Uhr an der Straße Am Freigericht in Arnsberg kurz nach der Einmündung zur Heinrich-Lübke-Straße in Fahrtrichtung Krankenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin meldete den Vorfall bei der Polizei und gab an, beobachtet zu haben, wie ein ihr entgegenkommender brauner SUV den Seitenspiegel ...

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