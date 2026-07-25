Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: betrunkener Fahrradfahrer gestürzt
Arnsberg (ots)
Am 24.07.2026, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 45jähriger Fahrradfahrer aus Arnsberg die Straße "Zu den Drei Bänken". Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er bei der Fahrt durch den Wald in einen Graben. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der leicht verletzte Mann wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.
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