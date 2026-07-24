Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall mit Sachschaden gesucht

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 16:09 Uhr an der Straße Am Freigericht in Arnsberg kurz nach der Einmündung zur Heinrich-Lübke-Straße in Fahrtrichtung Krankenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin meldete den Vorfall bei der Polizei und gab an, beobachtet zu haben, wie ein ihr entgegenkommender brauner SUV den Seitenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs touchiert habe. Bei dem geparkten Auto soll es sich um einen silbernen Bulli, möglicherweise einen VW oder einen Ford Tourneo, mit HSK-Kennzeichen handeln. Das Kennzeichen konnte von der Zeugin nur unvollständig abgelesen werden: HSK-J-XXXX

Der Fahrer des silbernen Kastenwagens/Bullis sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 in Verbindung zu setzen.

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