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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendlicher stürzt im Bikepark Gellinghausen

Schmallenberg (ots)

Gestern am späten Nachmittag gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Unfall im Bikepark Gellinghausen. Ein 14-Jähriger befuhr einen Trail des Bikeparks und verlor nach einem Sprung die Kontrolle über sein Fahrrad. Daraufhin stürzte der Jugendliche und wurde schwer verletzt. Er wurde in einem nahgelegenen Krankenhaus stationär behandelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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