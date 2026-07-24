Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Jugendlicher stürzt im Bikepark Gellinghausen
Schmallenberg (ots)
Gestern am späten Nachmittag gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Unfall im Bikepark Gellinghausen. Ein 14-Jähriger befuhr einen Trail des Bikeparks und verlor nach einem Sprung die Kontrolle über sein Fahrrad. Daraufhin stürzte der Jugendliche und wurde schwer verletzt. Er wurde in einem nahgelegenen Krankenhaus stationär behandelt.
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