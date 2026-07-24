POL-HSK: Jugendlicher stürzt im Bikepark Gellinghausen

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 22.07.2026 23:00 Uhr bis zum 23.07.2026 05:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Münzfach eines Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle an der Stembergstraße in Arnsberg auf. Am Automaten konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Wie viel Münzgeld sich zum Tatzeitpunkt im Automaten befand, ist derzeit noch nicht geklärt. Ob ein Zusammenhang mit den Aufbrüchen von ...

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