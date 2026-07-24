Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Münzdiebstahl aus Staubsaugerautomat

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 22.07.2026 23:00 Uhr bis zum 23.07.2026 05:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Münzfach eines Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle an der Stembergstraße in Arnsberg auf. Am Automaten konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Wie viel Münzgeld sich zum Tatzeitpunkt im Automaten befand, ist derzeit noch nicht geklärt.

Ob ein Zusammenhang mit den Aufbrüchen von Staubsaugerautomaten vom 17.07.2026 bzw. 18.07.2026 besteht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6317441), wird derzeit geprüft.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 in Verbindung zu setzen.

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