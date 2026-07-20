Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Staubsaugerautomaten an Tankstellen aufgebrochen

Arnsberg (ots)

In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 zwischen 23:00 Uhr und 06:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen münzbetriebenen Staubsaugerautomat einer Tankstelle an der Stembergstraße in Arnsberg auf. An dem Automaten konnten Hebelspuren festgestellt werden und das Münzgeldfach war leer. Wie viel Münzgeld sich im Automaten befand, konnte nicht festgestellt werden.

In der darauffolgenden Nacht, vom 17.07.2026 20:00 Uhr bis zum 18.07.2026 08:00 Uhr, kam es an einer Tankstelle am Holzener Weg in Arnsberg zu einem ähnlichen Vorfall. Dabei wurde ebenfalls ein münzbetriebener Staubsaugerautomat aufgebrochen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war unklar, ob sich Münzen in dem Geldfach des Automaten befanden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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