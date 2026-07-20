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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit in Unterkunft in Thülen eskaliert

Brilon (ots)

Am Freitagabend, den 17.07.2026, kam es gegen 19 Uhr in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Straße "Am Stemmel" in Thülen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Bewohnerinnen, zwischen denen bereits seit längerer Zeit Streitigkeiten bestehen sollen, aneinander. Eine 69-jährige Frau gab an, von einer 40-jährigen Bewohnerin mit einem verknoteten Handtuch geschlagen, an den Haaren gezogen und mit dem Tod bedroht worden zu sein. Eine Zeugin bestätigte Teile ihrer Angaben. Die Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Sie erklärte, lediglich einen Schlag angedeutet zu haben.

Aufgrund ihrer Beschwerden wurde die 69-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ein. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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