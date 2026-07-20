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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Präventionsaktion im HSK: Polizei zieht positives Fazit nach Wiegen von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen

POL-HSK: Präventionsaktion im HSK: Polizei zieht positives Fazit nach Wiegen von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen
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Hochsauerlandkreis (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis führte am Samstag, 11. Juli 2026 in Olsberg und am 15. Juli 2026 in Arnsberg-Hüsten eine Präventionsaktion für Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen durch.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht die Ahndung von Verstößen, sondern die Sensibilisierung für eine sichere Beladung und die Verkehrssicherheit vor Beginn der Urlaubsreise.

Insgesamt nutzten in Olsberg rund 35 Gespanne und in Arnsberg-Hüsten etwa 60 Gespanne das freiwillige Angebot, ihr Fahrzeug wiegen zu lassen. Darüber hinaus überprüften die Polizeibeamtinnen und -beamten gemeinsam mit den Fahrzeugführenden die Ladungssicherung sowie sicherheitsrelevante Aspekte der Gespanne und standen für zahlreiche Fragen rund um das Thema Urlaubsfahrt zur Verfügung.

Die Bilanz der Aktion fällt erfreulich aus: In den allermeisten Fällen hatten die Fahrerinnen und Fahrer das Gewicht ihrer Fahrzeuge realistisch eingeschätzt. Gleichzeitig sorgte das Wiegen bei einigen Teilnehmenden für einen echten "Aha-Effekt", da sie kleinere Optimierungsmöglichkeiten bei der Beladung erkannten.

"Eine richtige Beladung ist ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit. Bereits wenige Kilogramm zu viel oder falsch verstaute Ladung können das Fahrverhalten deutlich beeinflussen. Unser Ziel ist es, die Menschen für diese Risiken zu sensibilisieren und ihnen praktische Hinweise für eine sichere Urlaubsreise mitzugeben", erklärt der Leiter des Verkehrsdienst, Thomas Sander.

Die vielen Gespräche vor Ort zeigten, dass das Interesse an den Themen Ladungssicherung, zulässiges Gesamtgewicht und Achslasten groß ist. Die Polizei wertet die Präventionsmaßnahme deshalb als vollen Erfolg.

Auch künftig wird die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Kontrollen und Präventionsaktionen durchführen, um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden weiter zu erhöhen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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