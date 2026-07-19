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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Mountainbike - Unfall im Bikepark Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Bikepark Schmallenberg zu einem schweren Mountainbike-Unfall. Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mountainbikefahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis einen Trail des Bikeparks. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrer auf Grund eines Fahrfehlers nach Überwinden einer hölzernen Sprungschanze und verletzte sich schwer. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zunächst an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3122
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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