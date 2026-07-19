POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Hüsten (ots) - In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07.2026 kam es in Arnsberg-Hüsten, Stolte Ley, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster auf der Rückseite des Wohnhauses. Nach Angaben des Geschädigten wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise können an die ...

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