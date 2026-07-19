Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Arnsberg OT Neheim (ots)
Am Samstag, gegen 18:00 Uhr stießen eine 22 jährige und ein 20 jähriger Pedelec Fahrer im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Die Unfallörtlichkeit befand sich in einer leichten Kurve. Beide Radfahrer trugen keinen Helm. Die Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, aber ebenfalls in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.
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