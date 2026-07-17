PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Person angefahren und geflüchtet - Flüchtiger Fahrzeugführer im Zuge der Fahndung angetroffen

Arnsberg (ots)

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem HSK befuhr am 17.07.2026 gegen 14:13 Uhr mit seinem Lieferwagen in Arnsberg die Straße Alter Soestweg in Fahrtrichtung Sonnenweg. Nach Passieren der Kreuzung Habichtshöhe kollidierte der Fahrer des Lieferwagens aus ungeklärter Ursache mit einem geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Zwischen diesen Fahrzeugen befand sich fußläufig ein 52 - jähriger Mann aus dem HSK, welcher mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Die Person wurde zwischen den geparkten Fahrzeugen eingequetscht und schwer verletzt. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Mit dem Notarztwagen wurde die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und gaben Hinweise an die Polizei. Im Zuge starker Fahndungsmaßnahmen konnte der Verursacher angetroffen werden. Neben weiteren Maßnahmen wurden der Person Blutproben entnommen. Der Führerschein sowie das Unfallfahrzeug wurden beschlagnahmt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3122
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 08:29

    POL-HSK: Falscher Zebrastreifen auf die Straße gemalt

    Marsberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizeiwache Marsberg einen Einsatz in der Straße Am Bruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Mann mittels Straßenkreide einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt haben. Nach Angaben von Zeugen soll dieser auch durch Verkehrsteilnehmer genutzt worden sein, da er augenscheinlich nicht unmittelbar von einem echten Zebrastreifen zu unterscheiden war. Bei ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:16

    POL-HSK: Exhibitionismus in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 13:49 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem Mann, der an der Auffahrt zum Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants exhibitionistische Handlungen vollzog. Eine Zeugin stellte fest, wie der Mann an seinem Glied manipulierte. Die Identität des Tatverdächtigen konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren