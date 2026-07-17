Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Person angefahren und geflüchtet - Flüchtiger Fahrzeugführer im Zuge der Fahndung angetroffen

Arnsberg (ots)

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem HSK befuhr am 17.07.2026 gegen 14:13 Uhr mit seinem Lieferwagen in Arnsberg die Straße Alter Soestweg in Fahrtrichtung Sonnenweg. Nach Passieren der Kreuzung Habichtshöhe kollidierte der Fahrer des Lieferwagens aus ungeklärter Ursache mit einem geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Zwischen diesen Fahrzeugen befand sich fußläufig ein 52 - jähriger Mann aus dem HSK, welcher mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Die Person wurde zwischen den geparkten Fahrzeugen eingequetscht und schwer verletzt. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Mit dem Notarztwagen wurde die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und gaben Hinweise an die Polizei. Im Zuge starker Fahndungsmaßnahmen konnte der Verursacher angetroffen werden. Neben weiteren Maßnahmen wurden der Person Blutproben entnommen. Der Führerschein sowie das Unfallfahrzeug wurden beschlagnahmt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

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