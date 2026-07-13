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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer bei Sturz auf Waldweg bei Brilon-Wald verletzt

Brilon (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntagnachmittag auf einem Waldweg in der Nähe des Wanderparkplatzes Schmala Süd gestürzt und verletzt worden.

Der Mann befuhr gegen 14:00 Uhr einen abschüssigen Schotterweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte.

Zwei Radfahrer entdeckten den auf dem Waldweg liegenden Mann und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Hilfe. Der Pedelec-Fahrer erlitt schwere Verletzungen Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus in Brilon.

Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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