Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Mountainbike-Unfall im Bikepark Winterberg

Winterberg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Bikepark Winterberg zu einem schweren Mountainbike-Unfall.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mountainbikefahrer aus Ibbenbüren einen Trail des Bikeparks. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte während der Fahrt das Vorderrad seines Fahrrads weg. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, stürzte auf die linke Seite und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Zeugin, die mit ausreichendem Sicherheitsabstand hinter dem Mountainbikefahrer unterwegs war, beobachtete den Unfall. Weitere Personen waren daran nicht beteiligt.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zunächst an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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