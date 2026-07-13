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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Riskantes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 10. Juli, kam es gegen 11:38 Uhr auf der L 735 zwischen Arnsberg und Wennigloh zu einer gefährlichen Verkehrssituation.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jähriger Arnsbergerin gemeinsam mit ihrem Beifahrer mit einem Auto die Landstraße von Arnsberg in Richtung Wennigloh. In einer S-Kurve kam ihnen plötzlich ein roter Sportwagen entgegen. Dieser soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Die Autofahrerin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen und ausweichen. Nach Angaben der beiden Insassen konnte nur dadurch ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Anschließend setzte der Sportwagen seine Fahrt in Richtung Arnsberg fort. Die Zeugen wendeten ihr Fahrzeug und folgten ihm noch ein kurzes Stück. Dabei soll der Fahrer des Sportwagens weiterhin mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein und mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen roten Alfa Romeo 4C mit HSK-Kennzeichen handeln. Die gefährliche Situation wurde nach Angaben der Zeugen von einer Dashcam aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden der Polizei zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die den roten Alfa Romeo am Freitagvormittag auf der L 735 oder im Stadtgebiet Arnsberg gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Sportwagens gefährdet oder überholt wurden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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