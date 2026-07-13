Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsspuren an Haustür - Polizei sucht Zeugen

Meschede (ots)

An einem Reihenhaus in der Walburgastraße sind Beschädigungen festgestellt worden, bei denen es sich wahrscheinlich um Einbruchsspuren handelt.

Eine Bewohnerin bemerkte die Schäden am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr und verständigte die Polizei. Nach ihren Angaben waren die Beschädigungen am Vortag gegen 17:30 Uhr noch nicht vorhanden. Die Frau befand sich während des gesamten Zeitraums in ihrem Haus, nahm jedoch weder verdächtige Geräusche noch Personen wahr.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten mehrere Kratz- und Abriebspuren an der Haustür und am Türrahmen fest. Ob tatsächlich versucht wurde, in das Haus einzubrechen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Donnerstag, 9. Juli, 17:30 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 8:30 Uhr, im Bereich der Walburgastraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 9020-3411 zu melden.

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