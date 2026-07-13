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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann soll Badegäste im Saunabereich belästigt haben

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 21:00 Uhr zu einem Freizeitbad am Solepark gerufen. Ein 36-jähriger Mann soll dort im Laufe des Tages mehrere Gäste im Schwimm- und Saunabereich belästigt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann unter anderem zweimal die Damenumkleide betreten haben. Eine Frau gab gegenüber der Polizei an, dass er sich ihr gegenüber im Saunabereich aufdringlich verhalten und sein Handtuch geöffnet habe. Dabei soll er ihr sein erigiertes Geschlechtsteil gezeigt haben.

Eine weitere Zeugin berichtete, dass sich der Mann im Saunabereich wiederholt auffällig verhalten habe. Sie habe ihn schließlich aus der Damenumkleide herausgeschickt.

Der 36-Jährige wies die Vorwürfe zurück. Er gab an, sich zweimal in der Tür geirrt und keine Frauen belästigt zu haben.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erhob die Polizei eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro. Die Mitarbeiter des Freizeitbades sprachen gegen ihn zudem ein Hausverbot aus.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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