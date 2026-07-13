Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kabeltrommeln von Firmengelände entwendet

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Firmengeländen an der Möhnestraße in Neheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter zunächst ein Loch in den Zaun eines benachbarten Firmengeländes. Von dort gelangten sie zu einem metallverarbeitenden Betrieb, dessen rückwärtiger Bereich ebenfalls durch einen Zaun gesichert ist. Auch diesen Zaun beschädigten sie und durchtrennten dabei einen Alarmdraht.

Gegen 00:27 Uhr wurde der Firmeninhaber durch eine Alarmmeldung auf seinem Mobiltelefon auf den Vorfall aufmerksam. Als er kurze Zeit später am Firmengelände eintraf, konnte er keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr feststellen. Polizeibeamte stellten im rückwärtigen Bereich ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Loch im Zaun fest.

Auf dem Gelände der benachbarten Firma fanden die Einsatzkräfte acht Kabeltrommeln, die zuvor von dem angegangenen Betrieb entwendet worden waren. Die Kabeltrommeln wurden dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Im Nahbereich des Tatortes wurde zudem eine Sackkarre aufgefunden.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Möhnestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0291 / 9020-3211 bei der Polizeiwache Arnsberg zu melden.

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