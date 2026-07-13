PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kabeltrommeln von Firmengelände entwendet

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Firmengeländen an der Möhnestraße in Neheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter zunächst ein Loch in den Zaun eines benachbarten Firmengeländes. Von dort gelangten sie zu einem metallverarbeitenden Betrieb, dessen rückwärtiger Bereich ebenfalls durch einen Zaun gesichert ist. Auch diesen Zaun beschädigten sie und durchtrennten dabei einen Alarmdraht.

Gegen 00:27 Uhr wurde der Firmeninhaber durch eine Alarmmeldung auf seinem Mobiltelefon auf den Vorfall aufmerksam. Als er kurze Zeit später am Firmengelände eintraf, konnte er keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr feststellen. Polizeibeamte stellten im rückwärtigen Bereich ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Loch im Zaun fest.

Auf dem Gelände der benachbarten Firma fanden die Einsatzkräfte acht Kabeltrommeln, die zuvor von dem angegangenen Betrieb entwendet worden waren. Die Kabeltrommeln wurden dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Im Nahbereich des Tatortes wurde zudem eine Sackkarre aufgefunden.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Möhnestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0291 / 9020-3211 bei der Polizeiwache Arnsberg zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 08:20

    POL-HSK: Fahrzeugteile von Firmengelände Auf dem Loh gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Schmallenberg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hochwertige Fahrzeugteile von mehreren Neufahrzeugen auf einem Firmengelände an der Straße "Auf dem Loh" gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 9. Juli, 17:00 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 6:30 Uhr. Die Täter demontierten an zwei noch nicht zugelassenen ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 07:57

    POL-HSK: Einbruch in Firma

    Arnsberg - Neheim (ots) - Samstag, den 11.07.2026, 00:50 Uhr. Neheim, Möhnestraße Unbekannte Täter schnitten zunächst den Maschendrahtzaun, der das Firmengelände einer auf der Möhnestraße ansässigen Firma umgibt auf und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten die Täter mehrere Pakete Datenkabel, die sie augenscheinlich über das Firmengelände abtransportieren wollten. Hierbei lösten sie auf dem Gelände der Firma einen Alarm aus woraufhin sie vom Tatort ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 07:42

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

    Sundern Hachen (ots) - Freitag, den 10.07.2026, gegen 20:50 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt meldete ein Zeuge zwei Fahrzeuge welche mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Ortsdurchfahrt in Hachen in Richtung Hüsten befuhren. Für den Zeugen ergab sich der Eindruck eines Kraftfahrzeugrennens. Im weiteren Verlauf der Strecke konnte der Zeuge eines der Fahrzeuge verunfallt im Graben stehen sehen. Die hinzugezogene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren