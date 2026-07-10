Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigaretten aus Tabakwarenbehälter gestohlen

Sundern (ots)

Am Mittwochmittag entwendete ein bislang unbekannter Mann fünf Packungen Zigaretten aus einem Discounter an der Straße Röhre.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr im Kassenbereich einen Tabakwarenbehälter vermutlich mit einem passenden Schlüssel. Anschließend nahm er fünf Packungen Zigaretten heraus und verließ das Geschäft. Eine unmittelbar danebenliegende Kasse war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.

Als der Mann nach Verlassen der Filiale angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß über den Parkplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige konnte während seiner Flucht fotografiert werden.

Der Tabakwarenbehälter wurde bei der Tat nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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