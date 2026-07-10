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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zusammenstoß mit Streifenwagen

Meschede (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es während einer beabsichtigten Polizeikontrolle zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Streifenwagen.

Gegen 16:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Straße "Im Schlahbruch" ein E-Scooter-Fahrer auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Mann während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand. Die Polizeibeamten beabsichtigten daher, ihn anzuhalten und zu kontrollieren.

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, wendete er und fuhr davon. Mehrfachen Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben, kam er nicht nach. Die Einsatzkräfte folgten dem E-Scooter über einen Geh- und Radweg in Richtung der Straße "Auf'm Brinke".

Im weiteren Verlauf überholte der Streifenwagen den E-Scooter und hielt auf einer parallel zum Radweg verlaufenden geschotterten Einfahrt an. Eine hintere Schiebetür des Polizeifahrzeugs war zu diesem Zeitpunkt geöffnet, da ein Polizeibeamter zuvor ausgestiegen war und die Verfolgung zu Fuß aufgenommen hatte.

Nach derzeitigem Stand fuhr der E-Scooter-Fahrer anschließend mit geringer Geschwindigkeit gegen die geöffnete Schiebetür. Er stürzte kurzzeitig zu Boden, setzte seine Flucht danach jedoch fort. Wenig später konnten die Polizeibeamten den Mann im Bereich der Straße "Zum Rohland" anhalten.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt eine oberflächliche Schürfwunde am Unterarm. An dem E-Scooter wurden leichte Kratzer festgestellt. Der Streifenwagen wurde an der Schiebetür beschädigt.

Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten gab der 21-jährige Meschede an, aus Angst und aufgrund von Zeitdruck geflüchtet zu sein. Es habe sich um eine unüberlegte Reaktion gehandelt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu möglichen Verkehrsverstößen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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