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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 49-jährige Frau stürzt mit ihrem E-Scooter und verletzt sich schwer

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:45 Uhr kam es in der Straße Zur Heide in Marsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau aus Marsberg befuhr die Straße mit ihrem E-Scooter. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte auf den Boden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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