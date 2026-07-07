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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Fahrradfachmarkt in Niedereimer - Fahrräder aus Container entwendet

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in das Gelände eines Fahrradfachmarktes in der Straße Kappenohl eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gelände. Anschließend begaben sie sich zu einem Container, den sie aufbrachen. Aus dem Container entwendeten die Täter mehrere Fahrräder.

Der genaue Umfang der Beute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 04. Juli, 13:00 Uhr, und Montag, 06. Juli, 06:42 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 0291 / 9020-3211 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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