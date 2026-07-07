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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2026 um 21:00 Uhr bis zum 06.07.2026 um 05:15 Uhr kam es in der Straße Laubenweg in Alt-Arnsberg zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu der Garage eines Einfamilienhauses zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Einbruchsversuch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.07.2026 – 08:05

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