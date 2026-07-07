Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim
Arnsberg-Neheim (ots)
Am gestrigen Abend um 19:45 Uhr kam es in einer städtischen Unterkunft in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 38-jähriger Mann geriet aus bislang unbekannten Gründen in Streitigkeiten mit einer 34-jährigen Frau und ihrem 38-jährigen Ehemann. Die drei Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige den Ehemann mit einem Faustschlag angegriffen haben. Die 34-jährige Frau sprühte dem Angreifer daraufhin Tierabwehrspray in das Gesicht. Die eingesetzten Polizisten leiteten Strafverfahren wegen einfacher sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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