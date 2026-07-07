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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Am gestrigen Abend um 19:45 Uhr kam es in einer städtischen Unterkunft in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 38-jähriger Mann geriet aus bislang unbekannten Gründen in Streitigkeiten mit einer 34-jährigen Frau und ihrem 38-jährigen Ehemann. Die drei Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige den Ehemann mit einem Faustschlag angegriffen haben. Die 34-jährige Frau sprühte dem Angreifer daraufhin Tierabwehrspray in das Gesicht. Die eingesetzten Polizisten leiteten Strafverfahren wegen einfacher sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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