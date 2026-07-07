Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwölfjähriges Mädchen bei Raub in der Sunderner Straße leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Sunderner Straße zu einem Raub zum Nachteil eines zwölfjährigen Mädchens. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Mädchen auf dem Bürgersteig, als ein bislang unbekannter Mann plötzlich auf sie zulief. Der Täter riss ihr die Brille vom Kopf und schubste sie zu Boden. Anschließend flüchtete er in ein Waldstück in Richtung der Kleingartenanlage Gierskämpen.

Das Mädchen wurde durch den Sturz leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, blonde bis braune Haare, braun-grüne Augen, normale Statur. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt.

Eine Zeugin hörte die Schreie des Mädchens und ging daraufhin zu ihr. Die Tat selbst sowie den Täter konnte sie nicht beobachten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291 / 9020-3211 zu melden.

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