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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firmengebäude an der Hellefelder Straße - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Hellefelder Straße in Arnsberg eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich vier Personen am Sonntag, den 05.07.2026, gegen 02:30 Uhr Zugang zu dem Gebäude. Am Gebäude ist derzeit eine Baustelle eingerichtet. Die Täter überwanden zunächst einen Bauzaun und gelangten anschließend über ein Baugerüst auf das Dach des Gebäudes. Von dort drangen sie in das Objekt ein.

Im Gebäude entwendeten die Unbekannten zwei Feuerlöscher sowie einen Bauarbeiterhelm. Die Feuerlöscher wurden teilweise im Gebäude entleert. Zudem wurden auf dem Dach Arbeitsmittel umgeworfen und beschädigt beziehungsweise verwüstet.

Die Tat wurde durch Videoaufzeichnungen dokumentiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hellefelder Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291 / 9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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