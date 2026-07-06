Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Elektro-Krad ohne Kennzeichen - Fahrer flüchtet vor der Polizei

Arnsberg (ots)

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in Arnsberg ein Elektro-Krad auf einem Supermarktparkplatz in Moosfelde. Der Fahrer steht unter anderem im Verdacht, ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.

Gegen 23:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Arnsberg auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ernst-König-Straße ein Elektro-Krad auf. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, flüchtete er mit dem Fahrzeug über die Möhnestraße in Richtung Moosfelde. Die Beamten konnten zunächst lediglich erkennen, dass der Fahrer keinen Helm trug und ein weißes T-Shirt anhatte.

Wenige Minuten später, gegen 23:31 Uhr, stellten weitere Polizeikräfte erneut ein Elektro-Krad auf dem Parkplatz fest. Um eine erneute Flucht zu verhindern, blockierten die Beamten die Zufahrt zum Parkplatz. Der Fahrer wurde aufgefordert, anzuhalten. Daraufhin stellte er das Elektro-Krad im hinteren Bereich des Parkplatzes ab und kletterte über einen Zaun. An dem Kleinkraftrad befand sich kein Kennzeichen.

Der Mann kehrte nach kurzer Zeit wieder auf den Parkplatz zurück und konnte durch die Beamten eindeutig wiedererkannt werden. Seine Personalien wurden festgestellt. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Arnsberg. Er trug keinen Helm. Hinweise vor Ort ergaben, dass das Kleinkraftrad zwar über ein gültiges Versicherungskennzeichen verfügt, dieses jedoch nicht am Fahrzeug angebracht war. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Während der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf Alkoholkonsum. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Im Rahmen weiterer Maßnahmen fanden die Beamten außerdem eine pulverförmige weiße Substanz in seinem Portemonnaie. Auch ein freiwilliger Drogentest wurde abgelehnt.

Dem Mann wurden in der Polizeiwache Arnsberg Blutproben entnommen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

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