Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gartenfachmarkt in Schmallenberg-Fleckenberg

Schmallenberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es um 00:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Gartenfachmarkt in der Straße Am Dorfgarten in Schmallenberg-Fleckenberg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Fachmarkt. Dies wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Weiterhin ist in den Aufnahmen zu sehen, dass der unbekannte Täter vermummt war und die Überwachungskamera verdrehte, sodass er von dieser nicht mehr aufgezeichnet werden konnte. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung vom Tatort. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

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