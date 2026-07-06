Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Schmallenberg um 01:44 Uhr in der Straße Berghausen in Schmallenberg-Berghausen ein Kleinkraftrad fest, welches ihnen aus Richtung Schmallenberg entgegenkam. Dieses war mit dem Fahrer (22-jähriger Mann aus Schmallenberg) sowie seiner Mitfahrerin (16-jährige Jugendliche aus Schmallenberg) besetzt. Die Polizisten beabsichtigten, das Kleinkraftrad zu kontrollieren und schalteten die entsprechenden Anhaltesignale ein. Der Fahrer des Kleinkraftrads beschleunigte sein Krad daraufhin, um vor der Polizei zu flüchten. Der 22-Jährige verließ die Straße Berghausen auf einen angrenzenden Wirtschaftsweg. Von dort aus steuerte er das Fahrzeug auf ein Feld. Auf diesem verlor er nach einigen Metern die Kontrolle, sodass er und seine Mitfahrerin stürzten. Der 22-Jährige versuchte, erneut auf das Krad aufzusteigen, um sich weiterhin der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Den Fluchtversuch konnten die Beamten unterbinden. Dabei leistete der 22-jährige Mann Widerstand, welcher durch die Polizei gebrochen wurde. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der flüchtige Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hat. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und brachten ihn dafür in ein örtliches Krankenhaus. Der Fahrer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Beamten leiteten Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

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