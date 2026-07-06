Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch an der Savoyenstraße in Medebach - Tatverdächtige nach Fahndung gestellt

Medebach (ots)

Am Freitag gegen 14 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Savoyenstraße in Medebach gemeldet. Ein Bewohner hatte zuvor Geräusche im Gebäude gehört und eine verdächtige Person gesehen. Anschließend informierte er die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Tatverdächtigen über die Scheune in das Gebäude. Im Obergeschoss wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Die Tatverdächtigen entfernten sich daraufhin.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei minderjährige Tatverdächtige im Bereich der Schurrenstraße angetroffen und festgehalten werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Teil des Diebesguts.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zur weiteren Bearbeitung zur Polizeiwache Winterberg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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