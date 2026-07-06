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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 04. Juli, kam es im Bereich der Promenade in Arnsberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger Arnsberger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 18-Jährige zunächst verbal mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und den Arnsberger verletzt haben. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich sowie im Gesicht. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige fußläufig in Richtung Arnsberger Innenstadt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 17 Jahre alt, korpulente Statur, dunkle Haare, Bart. Er soll eine weiße Adidas-Jacke sowie ein weißes T-Shirt getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Messers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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