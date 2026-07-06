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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz in der Ruhrstraße - Polizei ermittelt

Arnsberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz an der Ruhrstraße in Arnsberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Arnsberger und einer 31-jährigen Arnsbergerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden Personen gegen 16 Uhr im Bereich eines dortigen Getränkemarktes aufeinander. Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar ein bereits einige Tage zurückliegender Streit um einen beschädigten E-Scooter. Im Verlauf des erneuten Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der 50-Jährige gab gegenüber der Polizei an, von der Frau mit einer Bierdose auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Außerdem sei sein T-Shirt zerrissen worden.

Die 31-Jährige konnte im Anschluss durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie schilderte den Vorfall abweichend. Demnach sei es zwar zu einem Streit gekommen, ein Schlag mit einer Bierdose habe jedoch nicht stattgefunden. Sie räumte ein, den Mann am T-Shirt festgehalten zu haben, wodurch dieses zerrissen sei.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 0291-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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