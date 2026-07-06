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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Herdringen - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmorgen und Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hufnagels Kopp" in Arnsberg-Herdringen eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten der oder die bislang unbekannten Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude.

Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Räume. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 3. Juli, 11 Uhr, und Samstag, 4. Juli, 11 Uhr.

Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich Hufnagels Kopp verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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