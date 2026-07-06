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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Landwirtschaftliche Zugmaschine kippt um - Kind schwer verletzt

Brilon (ots)

Am Freitag, den 04. Juli, kam es gegen 11:50 Uhr auf der Straße "Am Kapellenstein" zwischen Brilon und Wülfte zu einem Verkehrsunfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-jähriger Mann aus Brilon mit der Zugmaschine aus Richtung Wülfte kommend in Richtung Brilon. Kurz hinter der Bergkuppe kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einem angrenzenden Feld kippte die Zugmaschine auf die linke Fahrzeugseite.

In dem Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer auch ein siebenjähriges Kind. Nach ersten Meldungen war zunächst davon ausgegangen worden, dass das Kind eingeklemmt sei. Dies bestätigte sich vor Ort nicht. Der Junge erlitt jedoch schwere Verletzungen. Er wurde zunächst durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 39-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Zugmaschine wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Aus der beschädigten Zugmaschine liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeiten ab und informierte die Untere Wasserbehörde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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