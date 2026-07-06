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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L549

Marsberg (ots)

Am Samstag kam es gegen 10:30 Uhr auf der L549 zwischen Marsberg und Essentho zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Estland die L549 aus Richtung Marsberg in Richtung Essentho. Mit im Fahrzeug befand sich ihre neunjährige Tochter. In einer Rechtskurve geriet die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Frau aus Langenberg.

Die 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 28-jährige Autofahrerin sowie ihre Tochter wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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