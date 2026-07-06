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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Autohaus Im Schwarzen Bruch - Täter scheitern an Zugangstür

Meschede (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagabend versucht, in ein Autohaus an der Straße "Im Schwarzen Bruch" einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter Zugang zum umzäunten Gelände eines Autohauses und setzten dort an einer rückwärtig gelegenen Glastür an. An Tür und Türrahmen konnten mehrere Beschädigungen festgestellt werden. Trotz erheblicher Gewalteinwirkung gelang es den Tätern offenbar nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Innenraum blieb unberührt.

Als mögliche Tatzeit wird der Zeitraum vom 02.07.2026 um 18:00 Uhr bis zum 03.07.2026 um 08:00 Uhr angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Im Schwarzen Bruch" beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meschede unter 0291-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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