Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in eine Garage
Arnsberg (ots)
Am 04.07.2026 wurde gegen 12 Uhr ein Einbruch in Arnsberg, in der Clemens-August-Straße, in eine dortige Garage gemeldet. Es konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Entwendet wurden jedoch 2 E-Bikes.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02992/90200-3211 zu melden.
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