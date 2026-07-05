Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Garage

Arnsberg (ots)

Am 04.07.2026 wurde gegen 12 Uhr ein Einbruch in Arnsberg, in der Clemens-August-Straße, in eine dortige Garage gemeldet. Es konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Entwendet wurden jedoch 2 E-Bikes.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02992/90200-3211 zu melden.

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