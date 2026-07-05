Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winterberg (ots)

Am gestrigen Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 14:02 Uhr in Winterberg im dortigen Bikepark zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Bikepark und stürzte dort mit seinem Fahrrad. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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