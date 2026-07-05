Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Winterberg (ots)
Am gestrigen Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 14:45 Uhr in Winterberg im dortigen Bikepark zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Bikepark und stürzte dort mit seinem Fahrrad. Dabei verletzte er sich schwer.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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