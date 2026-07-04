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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer getötet

Meschede (ots)

Am heutigen Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der Landstraße L740 zwischen den Mescheder Ortsteilen Frielinghausen und Höringhausen zu einem Verkehrsunfall.

Eine aus drei Personen bestehende Motorradgruppe aus den Niederlanden befuhr die Straße in Richtung Meschede. In einer Rechtskurve wollte ein Motorradfahrer aus dieser Gruppe einen vorausfahrenden Pkw überholen. Dabei wurde er nach links aus der Kurve getragen, stieß gegen die Leitplanke, wurde von dort aus wieder auf die Straße abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus. Der 33jährige Motorradfahrer verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Die Straße war für die Rettungsmaßnahmen, die Verkehrsunfallaufnahme, die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn ca. 5 Stunden gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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