Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 02.07.2026; Polizei HSK bietet kostenlose Wiegeaktion für Fahrzeuge an

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei HSK bietet zwei kostenlose Wiegeaktionen für Fahrzeuge an. Weitere Informationen siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6306440

Der in der ursprünglichen Pressemeldung genannte Veranstaltungsort für die Wiegeaktion in Olsberg muss korrigiert werden: Die Wiegeaktion am Samstag, den 11.07.2026, findet am P+R Parkplatz am Bahnhof in Olsberg statt.

Alle weiteren Informationen bleiben unverändert.

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