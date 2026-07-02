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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 02.07.2026; Polizei HSK bietet kostenlose Wiegeaktion für Fahrzeuge an

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei HSK bietet zwei kostenlose Wiegeaktionen für Fahrzeuge an. Weitere Informationen siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6306440

Der in der ursprünglichen Pressemeldung genannte Veranstaltungsort für die Wiegeaktion in Olsberg muss korrigiert werden: Die Wiegeaktion am Samstag, den 11.07.2026, findet am P+R Parkplatz am Bahnhof in Olsberg statt.

Alle weiteren Informationen bleiben unverändert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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