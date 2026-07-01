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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Am Morgen des 01.07.2026 kam es gegen 02:53 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Bredelarer Straße in Marsberg. Es konnten Einbruchsspuren an einer Flügeltür auf der Rückseite des Gebäudes festgestellt werden. Weitere Einbruchsspuren im Inneren des Gebäudes konnten nicht festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992/90200-3711 zu melden.

Olsberg

Im Zeitraum vom 28.06.2026 15:00 Uhr bis zum 30.06.2026 18:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Holzscheune in der Straße Lutterbecke in Olsberg-Bruchhausen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Scheune und entwendeten ein Funkgerät. Bei Eintreffen der Polizei stand die Holztür der Scheune zur Hälfte offen und wies deutliche Einbruchsspuren auf.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache Olsberg unter der Telefonnummer 02962/7559974 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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