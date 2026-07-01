Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrer bei Alleinunfall auf der B516 verletzt

Brilon (ots)

Am Dienstag, 30. Juni 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der B516 zwischen Rüthen und Scharfenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Motorrad die B516. Im Bereich einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Weitere Fahrzeuge waren nach derzeitigem Stand nicht an dem Unfall beteiligt.

Der Rettungsdienst transportierte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein örtliches Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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